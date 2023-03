Animation Ultimate beaulieu terrain de rugby Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Animation Ultimate beaulieu terrain de rugby, 9 mai 2023, Rennes. Animation Ultimate Mardi 9 mai, 20h00 beaulieu terrain de rugby gratuit Venez tester ce sport encore méconnu!

Tous niveaux acceptés.

Prévoir une tenue et des chaussures de sport, ainsi qu’une bouteille d’eau.

RDV sur le terrain de rugby du campus de Beaulieu

Séances proposées

– mardi 2 mai, de 20h à 22

– mardi 9 mai, de 20h à 22h

– Mardi 16 mai, de 20h à 22h

– Mardi 23 mai, de 20h à 22h

Inscription obligatoire sur le sit « mon espace siuaps » beaulieu terrain de rugby allée etienne marey Rennes 35703 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php »}] [{« link »: « https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-09T20:00:00+02:00 – 2023-05-09T22:00:00+02:00

2023-05-09T20:00:00+02:00 – 2023-05-09T22:00:00+02:00 siuaps animations

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu beaulieu terrain de rugby Adresse allée etienne marey Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville beaulieu terrain de rugby Rennes

beaulieu terrain de rugby Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Animation Ultimate beaulieu terrain de rugby 2023-05-09 was last modified: by Animation Ultimate beaulieu terrain de rugby beaulieu terrain de rugby 9 mai 2023 beaulieu terrain de rugby Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine