A l’occasion de l’anniversaire de la Maison du Terroir et d’Animations, une balade gourmande à Beaulieu sur Loire permettra de découvrir les chemins et les produits du terroir.

Organisée conjointement avec les Randonneurs ligériens et le Comité des Fêtes, la balade sera ponctuée de haltes gourmandes, les marcheurs pourront goûter différents mets et réaliser leur repas.

Inscription en ligne et sur place à 18 h 30.

Balade de 9 km (variante possible 6 km) – départ 19 h

