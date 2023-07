Salon d’art de Noël à Beaulieu-sur-Loire Beaulieu-sur-Loire 45630 Beaulieu-sur-loire, 25 novembre 2023, Beaulieu-sur-loire.

Salon d’art de Noël à Beaulieu-sur-Loire 25 novembre – 3 décembre Beaulieu-sur-Loire 45630

La salle polyvalente de Beaulieu-sur-Loire (située route de Chatillon) accueillera le 37ème SALON D’ART DE NOËL sur le thème « les quatre éléments» où plus de 40 artistes (peintres, photographes, sculpteurs, artisans d’art) régionaux ou nationaux présenteront plus de 300 œuvres au travers de techniques diverses.

Un jury décernera les prix du thème et les prix pour l’ensemble des œuvres dans chaque discipline lors du vernissage. Les prix du public seront décernés selon les votes des visiteurs et remis le 3 décembre lors de la clôture. Venez nombreux pour découvrir de nouvelles œuvres et pourquoi pas acquérir un tableau, une photo, une sculpture ou un objet pour vous ou pour l’offrir à vos amis pour Noël.

Beaulieu-sur-Loire 45630 Place de l’Église, Beaulieu-sur-loire Beaulieu-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 35 84 87 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T09:00:00+01:00 – 2023-11-25T16:30:00+01:00

2023-12-03T13:00:00+01:00 – 2023-12-03T16:30:00+01:00

FMACEN045V502UC9

pixabay