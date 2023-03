Exposition Les animaux sauvages à Beaulieu-sur-Loire Beaulieu-sur-Loire 45630 Beaulieu-sur-loire Catégorie d’Évènement: Beaulieu-sur-Loire

Exposition Les animaux sauvages à Beaulieu-sur-Loire Beaulieu-sur-Loire 45630, 24 juin 2023, Beaulieu-sur-loire. Exposition Les animaux sauvages à Beaulieu-sur-Loire 24 juin – 30 juillet Beaulieu-sur-Loire 45630 Venez découvrir l’exposition sur le thème Les animaux sauvages à la Maison Marret à Beaulieu-sur-Loire. L’exposition sera ouverte au public : le mercredi matin de 9 h à 12 h, les après-midi du mardi au dimanche de 15 h à 18 h, le 2 juillet de 9 h à 18 h. L’exposition vous est proposée par l’association Arts et Loisirs Bellocéens. Cette exposition présente les oeuvres des artistes de l’association A.L.B, élèves et animateurs. Beaulieu-sur-Loire 45630 Place de l’Église, Beaulieu-sur-loire Beaulieu-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 35 84 87 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

