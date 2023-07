Fête des Corps Saints Beaulieu-sur-Dordogne Catégories d’Évènement: Beaulieu-sur-Dordogne

Corrèze Fête des Corps Saints Beaulieu-sur-Dordogne, 2 septembre 2023, Beaulieu-sur-Dordogne. Beaulieu-sur-Dordogne,Corrèze Fête foraine, spectacles de rue, défilé de chars, feu d’artifice..

2023-09-02 fin : 2023-09-03 . EUR. Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Fair, street shows, parade of floats, fireworks. Parque de atracciones, espectáculos callejeros, desfile de carrozas, fuegos artificiales. Jahrmarkt, Straßenshows, Wagenparade, Feuerwerk. Mise à jour le 2023-06-30 par Corrèze Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Beaulieu-sur-Dordogne, Corrèze Autres Adresse Ville Beaulieu-sur-Dordogne Departement Corrèze Lieu Ville Beaulieu-sur-Dordogne

Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaulieu-sur-dordogne/