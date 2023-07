Concert Sylva winds Beaulieu-sur-Dordogne, 22 juillet 2023, Beaulieu-sur-Dordogne.

Beaulieu-sur-Dordogne,Corrèze

Formé par des étudiants et des diplômés récents de la Royal Academy of Music, Sylva Winds est un ensemble de chambre polyvalent et passionné qui a pour vision de révolutionner la perception du quintette à vent. Ils ont remporté le prestigieux Blake Prize en mars 2020 et le Digital Chamber Music Prize en mars 2021.

Membres :

Flûte Yi-Hsuan Chen

Hautbois Drake Gritton

Corne Zoë Tweed

Basson

Clarinette Rowan Jones.

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . .

Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Formed by students and recent graduates of the Royal Academy of Music, Sylva Winds is a versatile and passionate chamber ensemble with a vision to revolutionize the perception of the wind quintet. They won the prestigious Blake Prize in March 2020 and the Digital Chamber Music Prize in March 2021.

Members:

Flute Yi-Hsuan Chen

Oboe Drake Gritton

Horn Zoë Tweed

Bassoon

Clarinet Rowan Jones

Formado por estudiantes y recién graduados de la Royal Academy of Music, Sylva Winds es un conjunto de cámara versátil y apasionado con la visión de revolucionar la percepción del quinteto de viento. Ganaron el prestigioso Blake Prize en marzo de 2020 y el Digital Chamber Music Prize en marzo de 2021.

Miembros:

Flauta Yi-Hsuan Chen

Oboe Drake Gritton

Trompa Zoë Tweed

Fagot

Clarinete Rowan Jones

Sylva Winds wurde von Studenten und kürzlich Absolventen der Royal Academy of Music gegründet und ist ein vielseitiges und leidenschaftliches Kammerensemble mit der Vision, die Wahrnehmung des Bläserquintetts zu revolutionieren. Sie gewannen im März 2020 den renommierten Blake Prize und im März 2021 den Digital Chamber Music Prize.

Mitglieder:

Flöte Yi-Hsuan Chen

Oboe Drake Gritton

Horn Zoë Tweed

Fagott

Klarinette Rowan Jones

Mise à jour le 2023-06-26 par Corrèze Tourisme