Marché des Producteurs de Pays Beaulieu-sur-Dordogne, 3 juillet 2023, Beaulieu-sur-Dordogne.

Beaulieu-sur-Dordogne,Corrèze

Les agriculteurs locaux vous proposeront un panel de leur production et de leur savoir faire. Faites vos achats ou consommez sur place le menu que vous aurez constitué.

Renseignements : Chambre d’Agriculture – Pôle Circuits Courts 05 55 21 54 98.

2023-07-03 à ; fin : 2023-07-03 20:00:00. .

Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The local farmers will offer you a panel of their production and their knowledge. Buy or eat on the spot the menu that you will have constituted.

For more information, contact Chamber of Agriculture – Pôle Circuits Courts 05 55 21 54 98

Los agricultores locales expondrán sus productos y su experiencia. Haz la compra o cómete el menú que hayas preparado allí mismo.

Para más información, póngase en contacto con Cámara de Agricultura – Unidad de Circuitos Cortos 05 55 21 54 98

Die örtlichen Landwirte bieten Ihnen eine Auswahl ihrer Produkte und ihres Know-hows an. Kaufen Sie ein oder verzehren Sie vor Ort das von Ihnen zusammengestellte Menü.

Auskünfte: Landwirtschaftskammer – Pôle Circuits Courts 05 55 21 54 98

Mise à jour le 2023-06-07 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze