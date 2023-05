Fête de la fraise, 14 mai 2023, Beaulieu-sur-Dordogne.

La traditionnelle Fête de la fraise est de retour. Avec sa tarte aux fraises géante (place Marbot), ses producteurs de fraises, ses jeux pour les enfants, orchestres et son marché gourmand et artisanal.

Dimanche 2023-05-14 à 00:00:00 ; fin : 2023-05-14 18:30:00. .

Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The traditional Strawberry Festival is back. With its giant strawberry pie (place Marbot), its strawberry producers, its games for children, its orchestras and its gourmet and craft market

Vuelve la tradicional Fiesta de la Fresa. Con su tarta de fresas gigante (place Marbot), sus productores de fresas, sus juegos para niños, sus orquestas y su mercado gourmet y artesanal..

Das traditionelle Erdbeerfest ist wieder da. Mit seiner riesigen Erdbeertorte (Place Marbot), seinen Erdbeerbauern, Spielen für Kinder, Orchestern und seinem Gourmet- und Kunsthandwerksmarkt

Mise à jour le 2023-05-01 par OT de Beaulieu sur Dordogne