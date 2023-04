Foire de Beaulieu sur Dordogne, 21 avril 2023, Beaulieu-sur-Dordogne.

La foire s’étend sur les deux places principales de Beaulieu, vous y trouverez des stands alimentaires ainsi que vestimentaires, de l’artisanat… Les 1er et 3e vendredis du mois..

Vendredi 2023-04-21 à 00:00:00 ; fin : 2023-04-21 13:00:00. .

Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The fair extends over the two main squares of Beaulieu, you will find food and clothing stands, crafts… The 1st and 3rd Friday of the month.

La feria tiene lugar en las dos plazas principales de Beaulieu, donde encontrará puestos de comida así como de ropa, artesanía… Todos los primeros y terceros viernes del mes.

Der Jahrmarkt erstreckt sich über die beiden Hauptplätze von Beaulieu. Hier finden Sie Stände mit Lebensmitteln sowie Kleidung, Kunsthandwerk… Am 1. und 3. Freitag des Monats.

Mise à jour le 2023-04-10 par OT de Beaulieu sur Dordogne