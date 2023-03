Troglo balade à Beaulieu Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches Catégories d’Évènement: Beaulieu-lès-Loches

Indre-et-Loire

Troglo balade à Beaulieu, 16 avril 2023, Beaulieu-lès-Loches

2023-04-16 – 2023-04-16 Beaulieu-lès-Loches

5 10 EUR Découverte d'un patrimoine souterrain fascinant creusé par l'homme au cours des siècles. – Départ rue de la Charbonnerie, sur le parking de l'école. Prévoir une lampe torche et un gilet.

+33 6 72 30 57 53

