Troglo balade à Beaulieu Beaulieu-lès-Loches, 24 septembre 2023, Beaulieu-lès-Loches.

Beaulieu-lès-Loches,Indre-et-Loire

Découverte d’un patrimoine souterrain fascinant creusé par l’homme au cours des siècles. – Départ rue de la Charbonnerie, sur le parking de l’école. Prévoir une lampe torche et un gilet. Balade d’1 h ou 3 h. Sur réservation..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 17:00:00. 5 EUR.

Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Discovery of a fascinating underground heritage dug by man over the centuries. – Departure from rue de la Charbonnerie, on the school parking lot. Bring a flashlight and a jacket. 1 or 3 hours walk. On reservation.

Descubrimiento de un fascinante patrimonio subterráneo excavado por el hombre a lo largo de los siglos. – Salida de la rue de la Charbonnerie, en el aparcamiento de la escuela. Llevar linterna y chaqueta. Recorrido de 1 ó 3 horas. Sólo con reserva.

Entdeckung eines faszinierenden unterirdischen Erbes, das im Laufe der Jahrhunderte von Menschenhand gegraben wurde. – Start in der Rue de la Charbonnerie, auf dem Parkplatz der Schule. Taschenlampe und Weste mitbringen. Spaziergang von 1 oder 3 Stunden. Mit Reservierung.

