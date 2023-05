Cours de sculpture sur pierre 2 Rue des Morins, 19 septembre 2023, Beaulieu-lès-Loches.

1 mardi par mois de septembre à juin sur engagement annuel. Abordez toutes les techniques de la sculpture sur pierre, avec une 1ère réalisation en bas relief de votre choix puis les sculptures suivantes en volume. Quelque soit votre niveau (débutant et amateur), Gaëlle sera là pour vous guider..

2023-09-19 à ; fin : 2023-09-19 20:30:00. 825 EUR.

2 Rue des Morins

Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



1 tuesday per month from september to june on annual commitment. Learn all the techniques of stone carving, with a first realization in bas-relief of your choice and then the following sculptures in volume. Whatever your level (beginner or amateur), Gaëlle will be there to guide you.

1 martes al mes de septiembre a junio con un compromiso anual. Aprenda todas las técnicas de la talla en piedra, con una primera creación en bajorrelieve de su elección y luego las siguientes esculturas en volumen. Sea cual sea su nivel (principiante o aficionado), Gaëlle estará ahí para guiarle.

1 Dienstag pro Monat von September bis Juni mit jährlicher Verpflichtung. Lernen Sie alle Techniken der Steinbildhauerei kennen, mit einem ersten Werk in einem Flachrelief Ihrer Wahl und den folgenden Skulpturen in Volumen. Unabhängig von Ihrem Niveau (Anfänger oder Amateur) steht Ihnen Gaëlle zur Seite, um Sie anzuleiten.

