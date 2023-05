Rues des arts, 19 août 2023, Beaulieu-lès-Loches.

Venez à la rencontre d’artisans d’art et artistes créateurs passionnés qui vous accueilleront pour vous faire découvrir leurs métiers et leur savoir-faire. Déambulation dans la petite cité de caractère et découverte du Moulin des mécaniciens, balade poétique dans les petits jardins avec expo photos..

2023-08-19 à ; fin : 2023-08-20 19:00:00. EUR.

Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Come and meet passionate craftsmen and creative artists who will welcome you to discover their trades and their know-how. Stroll in the small city of character and discovery of the Mill of the mechanics, poetic stroll in the small gardens with photo exhibition.

Venga a conocer a artesanos apasionados y artistas creativos que le acogerán para descubrir sus oficios y su saber hacer. Pasee por la pequeña ciudad de carácter y descubra el Molino de los Mecánicos, dé un paseo poético por los pequeños jardines con exposición fotográfica.

Lernen Sie passionierte Kunsthandwerker und kreative Künstler kennen, die Sie empfangen und Ihnen ihre Berufe und ihr Know-how vorstellen. Schlendern Sie durch die kleine Stadt mit Charakter und entdecken Sie die Moulin des mécaniciens, einen poetischen Spaziergang durch die kleinen Gärten mit Fotoausstellung.

Mise à jour le 2023-05-10 par Loches Touraine Châteaux de la Loire