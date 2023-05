Stage de vannerie – Panier rond 2 Rue des Morins, 17 août 2023, Beaulieu-lès-Loches.

vous découvrirez la technique du panier tronconique : fond sur croisée rond renforcé par un piétement dit « à la bohémienne », clôture en zigzag double, bordure à pans coupés avec incorporation d’une anse en bois (noisetier tortueux, bambou, etc.) ..

2023-08-17 à ; fin : 2023-08-17 19:30:00. 105 EUR.

2 Rue des Morins

Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



you will discover the technique of the truncated cone basket: bottom on round crosspiece reinforced by a base known as « à la bohémienne », double zigzag fence, cut edge with incorporation of a wooden handle (twisted hazelnut, bamboo, etc.).

descubrirá la técnica del cesto truncado: fondo sobre un travesaño redondo reforzado por una base llamada « à la bohémienne », doble cerco en zigzag, borde cortado con la incorporación de un asa de madera (avellano retorcido, bambú, etc.).

sie werden die Technik des kegelstumpfförmigen Korbes entdecken: Boden auf runder Kreuzung, verstärkt durch ein Gestell, das « à la bohémienne » genannt wird, Zaun mit doppeltem Zickzack, Rand mit abgeschrägten Kanten und Einarbeitung eines Henkels aus Holz (gewundene Haselnuss, Bambus usw.).

