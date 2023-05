Stage vannerie – Encadrement miroir 2 Rue des Morins, 16 août 2023, Beaulieu-lès-Loches.

Le temps d’une journée , accompagnée par Pascale Germain, vous réaliserez un magnifique encadrement de miroir. Très décoratif, chaque pièce sera unique..

2023-08-16 à ; fin : 2023-08-16 18:30:00. 105 EUR.

2 Rue des Morins

Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The time of a day, accompanied by Pascale Germain, you will realize a magnificent mirror frame. Very decorative, each piece will be unique.

Durante un día, acompañado por Pascale Germain, creará un magnífico marco de espejo. Muy decorativo, cada pieza será única.

An einem Tag können Sie unter Anleitung von Pascale Germain einen wunderschönen Spiegelrahmen herstellen. Jedes Stück ist ein Unikat und sehr dekorativ.

Mise à jour le 2023-05-10 par Loches Touraine Châteaux de la Loire