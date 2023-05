Stage de Calligraphie 2 Rue des Morins Catégories d’évènement: Beaulieu-lès-Loches

Indre-et-Loire

Stage de Calligraphie 2 Rue des Morins, 9 août 2023, Beaulieu-lès-Loches. Réalisation d’une composition format 30×40 cm sur support MDF (bois), apprentissage de la calligraphie en 3 jours..

2023-08-09 à ; fin : 2023-08-11 17:00:00. 190 EUR.

2 Rue des Morins

Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Realization of a composition format 30×40 cm on MDF (wood), learning calligraphy in 3 days. Creación de una composición de 30×40 cm sobre MDF (madera), aprendizaje de caligrafía en 3 días. Herstellung einer Komposition im Format 30×40 cm auf MDF (Holz), Erlernen der Kalligraphie in 3 Tagen. Mise à jour le 2023-05-10 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

Détails Catégories d’évènement: Beaulieu-lès-Loches, Indre-et-Loire Autres Lieu 2 Rue des Morins Adresse 2 Rue des Morins Ville Beaulieu-lès-Loches Departement Indre-et-Loire Lieu Ville 2 Rue des Morins Beaulieu-lès-Loches

Beaulieu-lès-Loches 2 Rue des Morins Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaulieu-les-loches/

Stage de Calligraphie 2 Rue des Morins 2023-08-09 was last modified: by Stage de Calligraphie 2 Rue des Morins 2 Rue des Morins 9 août 2023 2 Rue des Morins Beaulieu-lès-Loches

Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire