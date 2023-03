América Latina ! Beaulieu-lès-Loches Catégories d’Évènement: Beaulieu-lès-Loches

Indre-et-Loire

América Latina !, 8 avril 2023, Beaulieu-lès-Loches . América Latina ! Rue des Morins Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

2023-04-08 20:30:00 – 2023-04-08 23:00:00 Beaulieu-lès-Loches

Indre-et-Loire . 12 12 EUR Concert de musique sud américaine avec le « duo Rebelde » (Violon, Guitare) et le « trio de la plaine » (voix, harpe, cuatro, maracas, violoncelle). Concert de musique sud américaine avec le « duo Rebelde » (Violon, Guitare) et le « trio de la plaine » (voix, harpe, cuatro, maracas, violoncelle). crescendo37600@gmail.com +33 6 08 92 75 87 nicolas genvrin

Beaulieu-lès-Loches

dernière mise à jour : 2023-03-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Beaulieu-lès-Loches, Indre-et-Loire Autres Lieu Beaulieu-lès-Loches Adresse Rue des Morins Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire Ville Beaulieu-lès-Loches Departement Indre-et-Loire Tarif Lieu Ville Beaulieu-lès-Loches

América Latina ! 2023-04-08 was last modified: by América Latina ! Beaulieu-lès-Loches 8 avril 2023 Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire Rue des Morins Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire