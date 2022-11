2ème Fête de l’arbre Domaine de la Brétignière, 26 novembre 2022 10:00, Beaulieu-lès-Loches.

Samedi 26 novembre, 10h00 Sur place gratuit

2ème fête de l’arbre – conférences, marché de producteurs autour de l’arbre et de la biodiversité.

2ème fête de l’arbre

Au programme en accès libre et gratuit, une journée sur le thème de l’arbre et la biodiversité :

– 10h – 17h30 : marché de producteurs locaux travaillant autour de l’arbre et le végétal

– 16h30 : L’arbre source de bio-diversité, balade découverte sur la ferme avec Christophe Sotteau, Ingénieur agro-éco, expert en conseil en agroforesterie

– 18h : La forêt aujourd’hui et son devenir, intervention par Antoine de Roffignac, président du syndicat des forestiers privés de Touraine

– 18h30 : Arbre et biodiversité, échanges avec Mathieu Bouchu, enseignant référent biodiversité au Lycée Agricole de St Cyran et Simon Ladouce, designer en permaculture et formateur

– 20h : conclusion conviviale autour de planches et boissons locales

Domaine de la Brétignière Ferrière-sur-Beaulieu 37600 Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

samedi 26 novembre – 10h00 à 21h00