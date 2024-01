Portraits d’enfance de Vincent Débats Beaulieu-lès-Loches, mardi 26 mars 2024.

Début : 2024-03-26

fin : 2024-04-06

Exposition Portraits d’Enfance de Vincent Débats dans la salle Laumonier de Beaulieu-lès-Loches, du mardi 26 mars au samedi 6 avril 2024.

En partenariat avec le festival Tram’auteur.trice (festival coopératif de théâtre contemporain jeunesse) et la programmation du spectacle Et puis Voilà de la Compagnie du Théâtre en Chemin, pour les élèves de l’école maternelle de Beaulieu-lès-Loches et Chédigny (séances réservées aux scolaires).

16 Rue de Guigné

Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire nacelculture@gmail.com



