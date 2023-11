MARCHÉ NOCTURNE DE NOËL DE BEAULIEU Beaulieu, 8 décembre 2023, Beaulieu.

Beaulieu,Hérault

Ce marché se déroulera pour la première fois en soirée, à savoir le vendredi 8 décembre à 18h au centre du village.

2023-12-08 18:00:00 fin : 2023-12-08 22:00:00. .

Beaulieu 34160 Hérault Occitanie



For the first time, the market will be held in the evening, on Friday December 8 at 6 p.m. in the village center

Por primera vez, el mercado se celebrará por la tarde, el viernes 8 de diciembre a las 18.00 horas en el centro del pueblo

Dieser Markt findet zum ersten Mal abends statt, nämlich am Freitag, den 8. Dezember um 18 Uhr im Dorfzentrum

Mise à jour le 2023-11-10 par OT MONTPELLIER