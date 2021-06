Rennes Paroisse Saint Augustin Ille-et-Vilaine, Rennes Beaulieu fête la musique Paroisse Saint Augustin Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

**Beaulieu fait son show*** —————————- ### L’aumônerie de Beaulieu, la Paroisse Saint Augustin et le Mej s’associent pour vous proposer une soirée de louange et pop louange au sein de l’Église Saint Augustin. Une soirée fraternelle autour du chant religieux en cette fête de la musique, pour permettre à tous de vivre cette soirée en musique. ***titre non contractuel (car nous serons tous de parfaits amateurs)** Fête de la musique 2021 Paroisse Saint Augustin 10 rue Mirabeau, 35700 Rennes Rennes Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine

