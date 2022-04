Beaulieu à la lampe torche Beaulieu-lès-Loches, 12 juillet 2022, Beaulieu-lès-Loches.

Beaulieu à la lampe torche Beaulieu-lès-Loches

2022-07-12 – 2022-07-12

Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Lieux insolites et cachés, petites histoires et légendes : partez pour une balade à la lueur de votre lampe torche à la découverte de Beaulieu-Lès-Loches et de son abbaye millénaire.

Départ devant la mairie de Beaulieu. Prévoir une lampe torche.

Beaulieu-lès-Loches

