Beaujolais Runners Trail Fleurie Fleurie Catégories d’évènement: Fleurie

Rhône

Beaujolais Runners Trail Fleurie, 14 juillet 2022, Fleurie. Beaujolais Runners Trail Fleurie

2022-07-14 – 2022-07-14

Fleurie Rhône 2ème édition du « Beaujolais Runners Trail » in Fleurie ! 3 parcours trails (32, 19 et 8 km) + 1 parcours rando 8km. Soirée après-course “14 juillet” !

Ambiance beaujolais oblige, courir déguisé(e) est chaudement recommandé ! contact@marathondubeaujolais.org +33 4 74 65 05 42 http://www.marathondubeaujolais.org/ Fleurie

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Fleurie, Rhône Autres Lieu Fleurie Adresse Ville Fleurie lieuville Fleurie Departement Rhône

Fleurie Fleurie Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fleurie/

Beaujolais Runners Trail Fleurie 2022-07-14 was last modified: by Beaujolais Runners Trail Fleurie Fleurie 14 juillet 2022 Fleurie rhône

Fleurie Rhône