Beaujolais nouveau Saint-Aubin-d'Arquenay, 19 novembre 2021, Saint-Aubin-d'Arquenay. Beaujolais nouveau Salle polyvalente Chem. des Campagnes Saint-Aubin-d'Arquenay

2021-11-19 19:30:00 19:30:00 – 2021-11-19 Salle polyvalente Chem. des Campagnes

Saint-Aubin-d’Arquenay Calvados Saint-Aubin-d’Arquenay L’association CAPRICE vous invite à fêter l’arrivée du Beaujolais nouveau, à la salle polyvalente de Saint-Aubin d’Arquenay.

L'association CAPRICE vous invite à fêter l'arrivée du Beaujolais nouveau, à la salle polyvalente de Saint-Aubin d'Arquenay.

A l'occasion, vous pourrez déguster 4 beaujolais différents accompagnés d'une assiette de charcuterie/fromage.

association.caprice14@gmail.com +33 6 67 44 77 90

A l’occasion, vous pourrez déguster 4 beaujolais différents accompagnés d’une assiette de charcuterie/fromage. Salle polyvalente Chem. des Campagnes Saint-Aubin-d’Arquenay

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Saint-Aubin-d'Arquenay Autres Lieu Saint-Aubin-d'Arquenay Adresse Salle polyvalente Chem. des Campagnes Ville Saint-Aubin-d'Arquenay lieuville Salle polyvalente Chem. des Campagnes Saint-Aubin-d'Arquenay