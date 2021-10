Beaujolais Nouveau et Concert exceptionnel Roman Roses Viry-Noureuil, 18 novembre 2021, Viry-Noureuil.

Beaujolais Nouveau et Concert exceptionnel Roman Roses 2021-11-18 20:00:00 – 2021-11-18 23:00:00

Viry-Noureuil Aisne Viry-Noureuil

65 65 À l’occasion du Beaujolais Nouveau qui se déroulera le 18 Novembre prochain, nous vous avons réservé une soirée d’exception.

Une grande soirée Raclette et Beaujolais Nouveau de 20h à 23h avec l’artiste Roman Roses grand finaliste de la nouvelle star. il a un talent fou ! Un show man avec une voix exceptionnelle et je pèse mes mots ! Il sera accompagné de sa guitare et son piano pour 3h de concert rien que pour vous ! Croyez moi, il serait dommage de rater cette soirée ! Formule Raclette avec pomme de terre et charcuterie de chez Bacchus accompagné d’une bouteille de beaujolais pour 2 + le concert pour 65€ par personne.

+33 6 07 52 19 99

BacchusCaviste

dernière mise à jour : 2021-10-13 par