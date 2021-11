Bully Bully Bully, Rhône Beaujolais Nouveau au Domaine de Roche Cattin Bully Bully Catégories d’évènement: Bully

Rhône

Beaujolais Nouveau au Domaine de Roche Cattin Bully, 18 novembre 2021, Bully. Beaujolais Nouveau au Domaine de Roche Cattin Domaine de Roche Cattin 10 chemin du gueret Bully

2021-11-18 09:00:00 – 2021-11-18 19:00:00 Domaine de Roche Cattin 10 chemin du gueret

Bully Rhône Bully Florence et Jean Gabriel DEVAY vous invitent à leurs Portes Ouvertes pour découvrir le Beaujolais Nouveau 2021, à partir du jeudi 18 novembre 2021. jg.devay@gmail.com +33 4 74 01 01 48 http://www.domainederochecattin.com/accueil.php Domaine de Roche Cattin 10 chemin du gueret Bully

dernière mise à jour : 2021-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Bully, Rhône Autres Lieu Bully Adresse Domaine de Roche Cattin 10 chemin du gueret Ville Bully lieuville Domaine de Roche Cattin 10 chemin du gueret Bully