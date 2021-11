Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne, Saint-Quentin Beaujolais au buffet, un RDV insolite de l’Office Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Beaujolais au buffet, un RDV insolite de l’Office Saint-Quentin, 19 novembre 2021, Saint-Quentin. Beaujolais au buffet, un RDV insolite de l’Office Saint-Quentin

2021-11-19 – 2021-11-19

Saint-Quentin Aisne N’avez-vous jamais eu envie de découvrir le buffet de la gare comme à son origine ? Vous êtes au bon endroit !

Cette année, la team tourisme vous propose une soirée beaujolais insolite le vendredi 19 novembre de 20h à 21h15.

Vous dégusterez 2 beaujolais, sélectionnés spécialement pour vous, par l’Amoureux du vin tout en écoutant le groupe E bella la vista, qui interprètera a cappella quelques standards italiens. Conquis ? Réservez vite vos places à l’accueil de l’Office de Tourisme ou sur le shop en ligne : https://www.shop-office-saint-quentin.fr/billetterie/ Nombre de places limité.

Pass sanitaire demandé.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. N’avez-vous jamais eu envie de découvrir le buffet de la gare comme à son origine ? Vous êtes au bon endroit !

Cette année, la team tourisme vous propose une soirée beaujolais insolite le vendredi 19 novembre de 20h à 21h15.

Vous dégusterez 2 beaujolais, sélectionnés spécialement pour vous, par l’Amoureux du vin tout en écoutant le groupe E bella la vista, qui interprètera a cappella quelques standards italiens. Conquis ? Réservez vite vos places à l’accueil de l’Office de Tourisme ou sur le shop en ligne : https://www.shop-office-saint-quentin.fr/billetterie/ Nombre de places limité.

Pass sanitaire demandé.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. tourisme@saint-quentin.fr +33 3 23 67 05 00 N’avez-vous jamais eu envie de découvrir le buffet de la gare comme à son origine ? Vous êtes au bon endroit !

Cette année, la team tourisme vous propose une soirée beaujolais insolite le vendredi 19 novembre de 20h à 21h15.

Vous dégusterez 2 beaujolais, sélectionnés spécialement pour vous, par l’Amoureux du vin tout en écoutant le groupe E bella la vista, qui interprètera a cappella quelques standards italiens. Conquis ? Réservez vite vos places à l’accueil de l’Office de Tourisme ou sur le shop en ligne : https://www.shop-office-saint-quentin.fr/billetterie/ Nombre de places limité.

Pass sanitaire demandé.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. OT du Saint-Quentinois

Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2021-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu Saint-Quentin Adresse Ville Saint-Quentin lieuville Saint-Quentin