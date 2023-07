Défilé aux flambeaux, mise en perce et bal des Sarmentelles Beaujeu, 15 novembre 2023, Beaujeu.

Beaujeu,Rhône

A 23h00 défilé aux flambeaux. A minuit, Place de l’Hôtel de Ville, son et lumière, feu d’artifice et dégustation du Beaujolais Nouveau millésime 2023 offerte par les Sarmentelles, suivi du grand bal des Sarmentelles (payant)..

2023-11-15 fin : 2023-11-15 . .

Beaujeu 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



At 23:00 torchlight parade. At midnight, Place de l’Hôtel de Ville, sound and light, fireworks and tasting of Beaujolais New vintage 2023 offered by the Sarmentelles, followed by the grand ball of the Sarmentelles (paying).

A las 23:00 h, desfile de antorchas. A medianoche, plaza del Hôtel de Ville, espectáculo de luz y sonido, fuegos artificiales y degustación de Beaujolais Nouveau cosecha 2023 ofrecida por las Sarmentelles, seguida del gran baile de las Sarmentelles (de pago).

Um 23.00 Uhr Fackelumzug. Um Mitternacht auf dem Place de l’Hôtel de Ville Ton- und Lichtspiele, Feuerwerk und Verkostung des Beaujolais Nouveau Jahrgang 2023, der von den Sarmentelles angeboten wird, gefolgt vom großen Ball der Sarmentelles (kostenpflichtig).

Mise à jour le 2023-07-10 par Destination Beaujolais