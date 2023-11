Exposition de dioramas Beaugency Salle des Hauts de Lutz Beaugency Catégories d’Évènement: Beaugency

Loiret Exposition de dioramas Beaugency Salle des Hauts de Lutz Beaugency, 18 novembre 2023, Beaugency. Exposition de dioramas Samedi 18 novembre, 15h00 Beaugency Salle des Hauts de Lutz Entrée libre, restauration en continu A l’occasion de son Salon des Saveurs 2023, le Lions club de Beaugency Val de Loire propose une exposition d’une centaine de dioramas.

Les dioramas sont des petits tableaux en 3 dimensions, reproduisant des scènes de la vie quotidienne (salle de classe, intérieur de maison, …) ou des métiers (atelier de lutherie, garage, …). Beaugency Salle des Hauts de Lutz Avenue des Hauts de Lutz Beaugency 45190 La Patière Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T15:00:00+01:00 – 2023-11-18T21:00:00+01:00

2023-11-18T15:00:00+01:00 – 2023-11-18T21:00:00+01:00 Dioramas Lions Club Lions club Beaugency Détails Catégories d’Évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu Beaugency Salle des Hauts de Lutz Adresse Avenue des Hauts de Lutz Ville Beaugency Departement Loiret Lieu Ville Beaugency Salle des Hauts de Lutz Beaugency latitude longitude 47.771699;1.623974

Beaugency Salle des Hauts de Lutz Beaugency Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaugency/