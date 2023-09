Loto du Lions Club Beaugency Val de Loire Beaugency Salle des Hauts de Lutz Beaugency Catégories d’Évènement: Beaugency

Loiret Loto du Lions Club Beaugency Val de Loire Beaugency Salle des Hauts de Lutz Beaugency, 8 octobre 2023, Beaugency. Loto du Lions Club Beaugency Val de Loire Dimanche 8 octobre, 14h00 Beaugency Salle des Hauts de Lutz Pas de réservation Le Lions Club de Beaugency Val de Loire organise un loto le dimanche 8 octobre à partir de 14 h. Le bénéfice sera entièrement consacré aux oeuvres sociales du Lions club, notamment pour aider l’IME de Baule. Ouverture des portes à 12 h, 3500 € de lots en bons d’achats Beaugency Salle des Hauts de Lutz Avenue des Hauts de Lutz Beaugency 45190 La Patière Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T14:00:00+02:00 – 2023-10-08T19:00:00+02:00

2023-10-08T14:00:00+02:00 – 2023-10-08T19:00:00+02:00 loto Beaugency Lions club Beaugency Val de Loire Détails Catégories d’Évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu Beaugency Salle des Hauts de Lutz Adresse Avenue des Hauts de Lutz Ville Beaugency Departement Loiret Lieu Ville Beaugency Salle des Hauts de Lutz Beaugency latitude longitude 47.771699;1.623974

Beaugency Salle des Hauts de Lutz Beaugency Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaugency/