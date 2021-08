Beaugency Plongée – Journée Portes Ouvertes Centre aquatique, 12 septembre 2021, Beaugency.

Beaugency Plongée – Journée Portes Ouvertes

le dimanche 12 septembre à Centre aquatique

_**Envie de découvrir la plongée, le club et les activités proposées…**_ _**Envie de faire ou de refaire un baptême de plongée…**_ Alors rendez vous **ce dimanche 12 septembre au centre aquatique de Beaugency**, notre club Beaugency Plongée vous y attend pour échanger sur nos activités fédérales et vous faire profiter d’une expérience subaquatique dans les bassins du centre. => [_Pré-inscription sur helloasso_](https://www.helloasso.com/associations/beaugency-plongee/evenements/journee-portes-ouvertes) _<=_ Le baptême de plongée est **ouvert à tout le monde à partir de 8 ans** révolu, cependant: - pour les mineurs, une autorisation parentale (en téléchargement ici ou en fin de formulaire d'inscription ) est indispensable et devra être présentée le jour même. - merci de nous signaler tous problèmes éventuels (cardiaque, rénal, respiratoire, neurologique, endocrinien, ophtalmique, ORL, prise de médicaments, grossesse) - **pour les personnes en situation de handicap**: merci de nous contacter le plus tôt possible avant par mail [[beaugencyplongee.info@gmail.com](mailto:beaugencyplongee.info@gmail.com)](mailto:beaugencyplongee.info@gmail.com) en nous précisant votre handicap. Un certificat médical d'absence de contre indication par votre médecin traitant est nécessaire. A noter, nous serons **également présent au forum des associations** ce même jour, venez nous rencontrer et vous renseigner... Au plaisir de prochainement vous rencontrer et échanger avec vous... [en téléchargement ici](https://drive.google.com/file/d/1olK6Dc9lGQZKQgI1rCtGnTRK9P5_iw9w/view?usp=sharing) Baptême gratuit; le matin accès au centre aquatique payant (profitez en même temps des activités du centre); l'apres midi acces limité aux activités subaquatiques - non payant. Dimanche 12 septembre: Venez découvrir notre club et ses activités subaquatique - profiter d'une immersion dans les bassins du centre aquatique de Beaugency à l'occasion d'un baptême de plongée Centre aquatique 21 rue Porte-Dieu Beaugency Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-12T10:00:00 2021-09-12T12:00:00;2021-09-12T14:00:00 2021-09-12T18:00:00