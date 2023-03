Le mystère des marmousets ! Beaugency OT TERRES DU VAL DE LOIRE Beaugency Catégories d’Évènement: Beaugency

Loiret

Le mystère des marmousets !, 26 avril 2023, Beaugency OT TERRES DU VAL DE LOIRE Beaugency. Le mystère des marmousets ! Place du Docteur Ch. Hyvernaud Beaugency Loiret

2023-04-26 15:00:00 – 2023-04-26 16:00:00 Beaugency

Loiret Beaugency . De mystérieux personnages ! On raconte que depuis toujours, des êtres mystérieux peuplent la ville médiévale. Les habitants vivaient tranquillement avec cette présence, jusqu’au jour où des objets de la vie de tous les jours se sont mis à disparaître. “Encore un coup des Marmousets!”, entendait-on pester de temps à autre, lorsqu’un commerçant agacé ne retrouvait pas ses affaires. Mais de plus en plus, les objets disparus avaient de la valeur…personne n’a jamais réussi à retrouver tous ces objets volés. Suivez la piste des Marmousets pour découvrir leur histoire, et tenter de retrouver leur trésor! Prenant l’aspect d’un jeu de piste avec un trésor à localiser à la fin, les enfants parcourent un circuit de 600m en centre-ville tout en résolvant de petites énigmes. Pour enfants de 6 à 11 ans. Visite pour les familles ! contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr +33 2 38 44 32 28 OT

Beaugency

dernière mise à jour : 2023-03-23 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE

Détails Catégories d’Évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu Beaugency Adresse Place du Docteur Ch. Hyvernaud Beaugency Loiret OT TERRES DU VAL DE LOIRE Ville Beaugency OT TERRES DU VAL DE LOIRE Beaugency Departement Loiret Tarif Lieu Ville Beaugency

Beaugency Beaugency OT TERRES DU VAL DE LOIRE Beaugency Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaugency ot terres du val de loire beaugency/

Le mystère des marmousets ! 2023-04-26 was last modified: by Le mystère des marmousets ! Beaugency 26 avril 2023 Beaugency Loiret OT TERRES DU VAL DE LOIRE Place du Docteur Ch. Hyvernaud Beaugency Loiret

Beaugency OT TERRES DU VAL DE LOIRE Beaugency Loiret