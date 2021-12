Beaugency ville de beaugency Beaugency, Loiret Beaugency fête Noël ville de beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Loiret

Beaugency fête Noël ville de beaugency, 18 décembre 2021, Beaugency. Beaugency fête Noël

ville de beaugency, le samedi 18 décembre à 10:30

-Exposition LES TOILES DE ZENGA-Eglise St Etienne Place du Martroi 10h30/12h30 et 14h30/17h30 -Exposition Graines d’Espérance Bénin Vente d’artisanat africain-Galerie Pellieux rue de la cordonnerie 10h-18h -DÉAMBULATION MUSICALE Avec l’École de musique et la Société Musicale De 15h à 16h -De 15h à 16h – Départ Place du Château -FLASH MOB FLASH MOB Avec le Modern JazzDe 16h30 à 16h45De 16h30 à 16h45 — Rdv à 16h15 Place du Martroi -CHANT DE NOËLCHANT DE NOËL Avec Speak and Sing De 17h à 18hDe 17h à 18h — Départ Place du Martroi

Entrée libre

village de Noël ville de beaugency 45190 beaugency Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T10:30:00 2021-12-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu ville de beaugency Adresse 45190 beaugency Ville Beaugency lieuville ville de beaugency Beaugency