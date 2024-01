Concert : Un p’tit coin de parodie Beaugency Beaugency, samedi 3 février 2024.

Concert : Un p’tit coin de parodie Une bonne dose d’énergie et de gaieté ! Samedi 3 février, 19h30 Beaugency

Pour leur nouveau spectacle 2024, les huit joyeux chanteurs du Groupe Vocalson et leur talentueux pianiste vous ont mitonné un cocktail de pépites savoureuses, revisitées à quatre voix et accommodées avec humour et fantaisie. Au menu : une bonne dose d’énergie et de gaieté, saupoudrées d’un brin de folie.

Ce concert est organisé par l’association « Les Amis De l’Ecole Laïque », au profit des école publiques de Beaugency.

Réservation conseillée

Beaugency 59 Avenue de Vendôme, Maison Agora, Beaugency Beaugency 02 38 44 59 63

© Vocalson