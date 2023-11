Spectacle : Nine to five Beaugency Beaugency Catégorie d’Évènement: Beaugency Spectacle : Nine to five Beaugency Beaugency, 16 décembre 2023, Beaugency. Spectacle : Nine to five Samedi 16 décembre, 15h00 Beaugency Nine To Five est un solo théâtral et dansé de jonglerie visuel, sur le thème du travail de bureau. « C’est une journée dans la vie d’un homme surmené, méticuleux jusqu’à l’obsession, mais tout aussi maladroit. Enfermé dans son bureau comme dans son quotidien, il effectue un travail jonglé, carré, répétitif et absurde. Tiraillé entre son envie de fuir et la peur de tout quitter. Un spectacle visuel, ludique burlesque et innovant, alliant la jonglerie unique d’Asaf Mor avec la manipulation d’objets du quotidien, la danse et le théâtre burlesque. Parfois émouvant, parfois drôle, parfois les deux en même temps. » Beaugency 59 Avenue de Vendôme, Maison Agora, Beaugency Beaugency [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 44 59 34 »}, {« type »: « email », « value »: « service.culturel@ville-beaugency.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

