Exposition : Cubiosités # à l’infini 5 décembre 2023 – 21 janvier 2024 Beaugency

Cet hiver 2023/2024, l’église Saint-Etienne de Beaugency accueille l’exposition « Cubiosités # à l’infini ».

L’acte III « # A L’INFINI… » de la Société Littéraire et Artistique de l’Orléanais marquera le point final de cette aventure artistique et humaine en partage avec le public. Pour son ultime présentation, Cubiosités prendra la forme d’une tombée de cubes colorés déstructurés usés par le temps qui se déversera d’un cube « mère » suspendu à la croisée de la nef et du transept.

Parvenus au sol telles des passerelles visuelles, ces cubes libérés invitent à la découverte de « coffres de curiosités » reflets de l’univers de chaque artiste et des œuvres exposées.

Tout public

Entrée libre

Beaugency 59 Avenue de Vendôme, Maison Agora, Beaugency

© Ville de Beaugency