Patrimoine, mousquetons et sensations ! 26 juillet et 5 août Beaugency Suivez Alice, notre guide pour une visite inédite et insolite. Vous commencerez au pied du clocher Saint-Firmin par un petit tour d'horizon de l'histoire et des monuments de Beaugency. Derrière la porte du clocher, 184 marches vous attendent. Reprenez votre souffle et retrouvez Alice dans la salle haute pour une visite de Beaugency à 360 degrés depuis les 4 lucarnes du clocher. Pour la descente, c'est le Club alpin de Beaugency qui prendra le relais : attachez votre baudrier, vérifiez vos mousquetons et lancez-vous pour une descente en rappel de 56 mètres. Faites une pause en chemin et prenez le temps d'apprécier la vue imprenable sur la Loire et les rues de Beaugency. Adulte et enfant accompagné d'un adulte, à partir de 12 ans. Possibilité de faire 2 descentes – durée de l'activité entre 1h30 et 2h, selon le nombre de descente. Minimum 6 participants, maximum 10.

2023-07-26T10:00:00+02:00 – 2023-07-26T11:30:00+02:00

2023-08-05T14:00:00+02:00 – 2023-08-05T15:30:00+02:00 FMACEN045V50A1OY OT TDVL

