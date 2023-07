Animations de l’été à la médiathèque Beaugency Beaugency, 17 juillet 2023, Beaugency.

Durant ces 2 mois d’été, la médiathèque de Beaugency vous propose des semaines d’animations à thèmes afin de divertir les plus jeunes. Au programme : fabrication d’un marque-page, atelier d’animation de stop-motion ainsi qu’une immersion en réalité virtuelle et la découverte de jeux en bois.

Réservation obligatoire pour l’atelier d’animation en stop motion.

Beaugency 59 Avenue de Vendôme, Maison Agora, Beaugency Beaugency [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 44 59 33 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediathequebeaugency.wordpress.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « m.lapleiade@gmail.com »}]

