L’échappée estivale Beaugency, 8 juillet 2023, Beaugency.

L’échappée estivale Samedi 8 juillet, 09h00 Beaugency Voir https://www.echappeesavelo.fr/

Une échappée estivale, autant conviviale que sportive. Le départ se fera du quai Dunois en direction de Meung sur Loire par la rive gauche de la Loire, après avoir passé la prairie des Accruaux le sympathique peloton passera à la Corne des Pâtures où la Guinguette Ligérienne Bauloise présentera son programme musical. Une petite collation sera proposée à Meung sur Loire avant de reprendre le chemin du retour. À l’arrivée, des animations sportives seront proposées par la section GRS de l’Etoile Balgentienne, la section Tennis de Table et Beaugency Handball qui vous fera découvrir une nouvelle activité sportive le « Home Ball » accessible à tous. Un pot convivial sera offert à l’issue de cette matinée dynamique ! Parcours de 18km.

Beaugency 59 Avenue de Vendôme, Maison Agora, Beaugency Beaugency [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 44 32 28 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.echappeesavelo.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@tourisme-terresduvaldeloire.Fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T09:00:00+02:00 – 2023-07-08T12:00:00+02:00

Ville de Beaugency