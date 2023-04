Beaugency : vins Orléanais Beaugency Beaugency Catégorie d’Évènement: Beaugency

Beaugency : vins Orléanais Beaugency, 14 juin 2023, Beaugency. Beaugency : vins Orléanais 14 juin et 6 septembre Beaugency Retrouvez Léa Génaudeau, passionnée par le vin, à tel point qu’elle en a fait son métier). Léa n’est pas viticultrice (elle a créé Vinicurieux) mais elle parle des vins et de ses coups de cœur comme personne. Pour cet atelier, elle vous embarque à la découverte des vins de l’Orléanais. Port stratégique du commerce fluvial des vins de Loire, Orléans est le point d’accès à Paris par les eaux. Le vignoble de l’Orléanais prend un nouveau souffle depuis quelques années avec des vignerons passionnés qui redonnent toute la crédibilité de ce vignoble en proposant des belles cuvées. En dégustant 4 vins vous découvrirez la richesse aromatique des blancs rouges et rosés accompagnés de produits locaux. Réservation obligatoire. Minimum 6 participants, maximum 20. Beaugency 59 Avenue de Vendôme, Maison Agora, Beaugency Beaugency Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-14T19:00:00+02:00 – 2023-06-14T21:00:00+02:00

2023-09-06T19:00:00+02:00 – 2023-09-06T21:00:00+02:00

