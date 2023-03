Plongée dans le passé à Beaugency Beaugency Beaugency Catégorie d’Évènement: Beaugency

Plongée dans le passé à Beaugency Beaugency, 9 avril 2023, Beaugency. Plongée dans le passé à Beaugency 9 avril – 13 septembre Beaugency La médiévale ! La visite de Beaugency débute au cœur du castrum médiéval, là où tout a commencé pour la ville que nous connaissons aujourd’hui. Au cours de cette visite menée par Alice, la guide de l’Office de Tourisme, vous déambulerez dans les rues médiévales au long passé. La visite termine par une découverte privilégiée des Broderies de l’Hôtel de Ville, accessibles uniquement sur visite guidée. Cet ensemble de 8 tentures du XVIIe, orne aujourd’hui la salle d’honneur de la mairie. Cet édifice emblématique de la Renaissance, restauré au XIXè siècle, est un chef d’oeuvre architectural de la cité. Réservation obligatoire en ligne, ou dans nos bureaux. Réservation obligatoire dans nos bureaux, ou en ligne ! Beaugency 59 Avenue de Vendôme, Maison Agora, Beaugency Beaugency [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 44 32 28 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

