27e Salon du goût Beaufort, 14 octobre 2023, Beaufort.

Salon qui regroupe les plus prestigieux sites remarquables du goût.

Présentation des produits avec dégustation et vente.

Journée porte ouverte à la coopérative laitière du Beaufortain. Petites causeries gourmandes avec la Facim..

2023-10-14 à 09:00:00 ; fin : 2023-10-15 19:00:00. EUR.

Beaufort Chemin de l’Argentine

Beaufort 73270 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



This food show brings together top-quality food producers from accross France. Presentation, tasting and sale of products. Restaurants, special events.

Wearing a mask.

Una feria que reúne a los sitios más prestigiosos y de más alto nivel.

Presentación de productos con degustación y venta.

Jornada de puertas abiertas en la cooperativa lechera de Beaufortain. Pequeñas charlas gastronómicas con el Facim.

Messe, auf der die renommiertesten bemerkenswerten Orte des Geschmacks vorgestellt werden.

Präsentation der Produkte mit Verkostung und Verkauf.

Tag der offenen Tür bei der Milchgenossenschaft von Beaufortain. Kleine Gourmetplaudereien mit der Facim.

Mise à jour le 2022-11-22 par Office de Tourisme d’Arêches-Beaufort