Ultra Tour du Beaufortain Beaufort, 22 juillet 2023, Beaufort.

Beaufort,Savoie

Un trail devenu légendaire sur les sentiers du Beaufortain, réservé à 600 trailers solo et 50 relais. Le parcours emprunte des sentiers muletiers, franchit des cols, le tout avec des panoramas somptueux dans une nature sauvage et préservée..

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-23 . .

Beaufort 73270 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



A legendary race on the Beaufortain trails, reserved for 600 solo trailers and 50 relays. The route takes mule tracks, crosses passes, all with sumptuous panoramas in a wild and preserved nature.

Una ruta que se ha convertido en legendaria en los senderos de Beaufortain, reservada a 600 remolques en solitario y 50 relevos. El recorrido discurre por caminos de herradura y puertos de montaña, con suntuosos panoramas y naturaleza virgen.

Ein mittlerweile legendärer Trail auf den Pfaden des Beaufortain, der 600 Solo-Trailern und 50 Staffeln vorbehalten ist. Die Strecke führt über Maultierpfade, überquert Pässe und bietet prachtvolle Panoramen in einer wilden und unberührten Natur.

Mise à jour le 2023-06-01 par Communauté d’agglomération Arlysère