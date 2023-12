Repas gastronomique roumain Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat, 7 avril 2024 12:00, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

L’association Saint Léonard Balesti vous propose de découvrir la gastronomie roumaine à travers de délicieuses spécialités « cu a casa » sous la houlette du chef Lioara..

2024-04-07 fin : 2024-04-07 16:00:00. .

Beaufort Salle des fêtes Bastin

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Saint Léonard Balesti association invites you to discover Romanian gastronomy through delicious « cu a casa » specialties under the guidance of chef Lioara.

La asociación Saint Léonard Balesti le invita a descubrir la gastronomía rumana a través de deliciosas especialidades « cu a casa » bajo la dirección de la chef Lioara.

Der Verein Saint Léonard Balesti bietet Ihnen die Möglichkeit, die rumänische Gastronomie durch köstliche Spezialitäten « cu a casa » unter der Leitung von Chefkoch Lioara zu entdecken.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT de Noblat