L’heure du Conte de la bibliothèque Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat, 12 juillet 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Séance d’heure du conte pour les enfants de 4 ans et + en bord de Vienne à Beaufort..

2023-07-12 fin : 2023-07-12 . EUR.

Beaufort Bords de Vienne prox. de la salle Bastin

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Story time for children aged 4 and over on the banks of the Vienne river in Beaufort.

Cuentacuentos para niños a partir de 4 años a orillas del Vienne, en Beaufort.

Märchenstunde für Kinder ab 4 Jahren am Ufer der Vienne in Beaufort.

Mise à jour le 2023-06-01 par OT de Noblat