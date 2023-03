Sortie au parc des oiseaux de Villars les Dombes Beaufort-Orbagna Catégories d’Évènement: Beaufort-Orbagna

Jura . 29 EUR Visite du parc des oiseaux de Villars les Dombes et spectacle des oiseaux en vol

Date limite d’inscription : 7 avril 2023

Repas tiré du sac

Transport en bus à partir de Beaufort et Saint-Amour

Ouvert à tous vie-sociale@ccportedujura.fr +33 3 84 48 96 67 Beaufort-Orbagna

