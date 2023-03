Cycle d’apiculture à Beaufort en Vallée Beaufort en Vallée, 25 mars 2023, Beaufort-en-Anjou.

Cycle d’apiculture à Beaufort en Vallée 25 mars – 17 juin, les samedis Beaufort en Vallée 180€ sur Réservation

Entre Angers et Saumur, Thierry vous accueille à l’orée des bois sur son exploitation apicole. 150 ruches réparties alentour dans un rayon de 30 km produisent des miels discrets et subtils pour les uns ou boisés et corsés pour d’autres. Pour contribuer au maintien de l’abeille dans notre environnement, découvrez le monde fascinant de la ruche et préparez-vous à les accueillir en sécurité grâce à ce stage d’initiation.

A savoir :

Cet atelier se déroule en quatre séances, à raison de une par mois, pour voir l’évolution de la ruche. Veuillez bien noter celles-ci pour vous assurer d’être disponible. Les 4 séances sont obligatoires.

Programme :

Ce stage est conçu sous la forme d’une progression régulière couvrant les étapes les plus importantes d’une saison apicole. Son objectif est double :

Vous transmettre les savoir-faire minimums pour ouvrir une ruche en sécurité

Vous faire acquérir les connaissances nécessaires pour entretenir une colonie d’abeilles en veillant à leur bien-être.

Finalement, nous essaierons de prélever un peu de miel pour vous récompenser de vos efforts !

Beaufort en Vallée 49250 Beaufort en Vallée Beaufort-en-Anjou 49250 Beaufort-en-Vallée Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 82 06 86 60 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@eco-formation.org »}, {« type »: « link », « value »: « https://eco-formation.org/reservations/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T13:30:00+01:00 – 2023-03-25T17:00:00+01:00

2023-06-17T13:30:00+02:00 – 2023-06-17T17:00:00+02:00

Eco-formation des Pays de la Loire