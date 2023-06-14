EN PISTE AVEC LES ROBOTS OZOMO ET THYMIO À BEAUFORT-EN-VALLÉE Beaufort-en-Vallée, 14 juin 2023, Beaufort-en-Anjou.
EN PISTE AVEC LES ROBOTS OZOMO ET THYMIO À BEAUFORT-EN-VALLÉE.
2023-06-14 à ; fin : 2023-06-14 . .
Beaufort-en-Vallée Bibliothèque
Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire
ON THE TRACK WITH THE OZOMO AND THYMIO ROBOTS IN BEAUFORT-EN-VALLÉE
EN LA PISTA CON LOS ROBOTS OZOMO Y THYMIO EN BEAUFORT-EN-VALLÉE
AUF DER PISTE MIT DEN ROBOTERN OZOMO UND THYMIO IN BEAUFORT-EN-VALLÉE
Mise à jour le 2023-03-02 par eSPRIT Pays de la Loire