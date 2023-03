Découverte de la pointe de Beauduc Beauduc Salin-de-Giraud Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Découverte de la pointe de Beauduc Beauduc, 15 avril 2023, Salin-de-Giraud. Découverte de la pointe de Beauduc Samedi 15 avril, 10h00 Beauduc 10€ Depuis le village de Beauduc, découverte des espaces naturels et du phare sur le thème de la mobilité du trait de cote et les conséquences du changement climatique sur le domaine littoral camarguais. 10€ par personne, gratuit moins de 18 ans

Sur réservation au 0490971082 ou musee@parc-camargue.fr

Prévoir de bonnes chaussures et un pique nique

2023-04-15T10:00:00+02:00 – 2023-04-15T16:00:00+02:00

2023-04-15T10:00:00+02:00 – 2023-04-15T16:00:00+02:00

