Concert : Aedes
Auberge chez Gabrielle
BEAUDEAN Lesponne
Beaudéan
2023-04-07 19:00:00

2023-04-07 19:00:00

Auberge chez Gabrielle
BEAUDEAN

Seine-et-Marne . 10 EUR ATTENTION nombre de places limités / réservation fortement conseillée Duo de chant acoustique intimiste, Aédes s’accompagne d’un instrumentarium peu commun, à la fois léger et minimaliste.

Chansons d’amour, épopées lancinantes, ou chagrin brutal, entre fraîches litanies et lamentations lumineuses, on entend dans les chants d’Aédes les résonnances pyrénéennes des voix des chanteurs qui jouent et s’entremêlent sur le « camin sobiran » le chemin des crêtes, sur un fil dans un subtil équilibre poétique. +33 5 62 95 50 71 BEAUDEAN Auberge chez Gabrielle Beaudéan

